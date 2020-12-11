КТ-центры переведут на круглосуточую работу
Работу компьютерных томографов при ковидных стационарах поручено перевести на круглосуточный режим.
По информации директора Департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, 10 декабря на заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции в круглосуточном режиме работает только компьютерный томограф в больнице №9. В инфекционной больнице он задействован только в дневную смену.
В результате директору департамента здравоохранения дано поручение перевести оба томографа в круглосуточный режим, чтобы увеличивать мощности по диагностике через КТ.
По состонию на утро 11 декабря в Севастополе выявлено 73 новых случая заболевания covid-19, 24 заболевших госпитализированы. Умерли 5 человек в возрасте от 42 до 69 лет.
Всего с начала года новой коронавирусной заразились 5136, выздоровели 4724, умерли 163 человека.
Covid-19 в Республике Крым на утро 11 декабря за сутки выявлен у 306 человек. Это новый антирекорд. Общее число заразившихся с начала пандемии в соседнем регионе — более 18 тысяч, выздоровевших — более 14 тысяч.