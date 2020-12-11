КТ-центры переведут на круглосуточую работу

По информации директора Департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, 10 декабря на заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции в круглосуточном режиме работает только компьютерный томограф в больнице №9. В инфекционной больнице он задействован только в дневную смену.

В результате директору департамента здравоохранения дано поручение перевести оба томографа в круглосуточный режим, чтобы увеличивать мощности по диагностике через КТ.

По состонию на утро 11 декабря в Севастополе выявлено 73 новых случая заболевания covid-19, 24 заболевших госпитализированы. Умерли 5 человек в возрасте от 42 до 69 лет.

Всего с начала года новой коронавирусной заразились 5136, выздоровели 4724, умерли 163 человека.

Covid-19 в Республике Крым на утро 11 декабря за сутки выявлен у 306 человек. Это новый антирекорд. Общее число заразившихся с начала пандемии в соседнем регионе — более 18 тысяч, выздоровевших — более 14 тысяч.