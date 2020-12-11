Корнерот — единственная пригодная для промысла медуза

В Азовском и Черном морях обитают три вида медуз. Два из них съедобны. Но для промышленной добычи и производства пищевой, медицинской, кормовой и технической продукции пригоден только один — медуза корнерот.

Об этом «Севастопольской газете» рассказал кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ИНБЮМ Борис Анненский.

В начале декабря научно-промысловый совет Азово-Черноморского бассейна поручил ученым обосновать объемы рекомендованной добычи медуз в Азовском и Черном морях на 2021 год. А также обязал разработать методы их лова, способы переработки и реализации с учетом практики рыболовецких производств Дальнего Востока и Китая.

Самые древние жители Земли

Медуза — один из самых древних жителей нашей планеты. Появившись более чем 650 миллионов лет назад, они мало изменились. Это желеобразные существа, содержащие более 95% воды в своем составе. Только мышечные волокна делают медузу полноценным организмом.

Несмотря на чрезвычайно высокую обводненность тела (95-98%), медузы являются объектами промысла в Юго-Восточной Азии, прежде всего в Китае и Японии. Черное море также обладает значительными ресурсами нерыбных объектов, которые до сих пор промышленным промыслом не используются.

— В Черном море для промысла пригоден только один вид медуз — корнерот. У этого вида присутствует до 10 миллиграммов органического вещества в теле. Чего не скажешь о медузе Аурелия. Там количество сухого вещества снижено на порядок, сплошная вода. Тем более за последний год количество аурелии сократилось в 6-7 раз, — делится знаниями Б.Анненский.

Корнерот — самая известная черноморская медуза. Диаметр ее зонтика достигает 60 см, в отдельных случаях до 90 см, а масса может составлять более четырех килограммов.

Вкусные и полезные

В кулинарии и народной медицине Китая медуз используют около двух тысяч лет. Их рекомендуют при трахеите, повышенном кровяном давлении и других заболеваниях. Медузы — диетический продукт для желающих похудеть.

Как показали исследования, белок медузы является полноценным и содержит более 17 аминокислот.

В кухнях азиатских народов медуз используют довольно широко. Их солят и сушат. Процесс сушки медуз занимает от трех до шести недель. Некоторые съедобные медузы продаются в виде сушеных листов.

В Японии медуз едят в свежем виде с листьями бамбука и соусом васаби, также они присутствуют в рецептах суши. Для супа подходит вся медуза целиком, а для салатов можно использовать и тело, и голову. Жареная медуза хрустит. Поскольку медуза имеет пресную консистенцию мягкого хряща с запахом моря, она легко перенимает запах продуктов, с которыми ее готовят, а также удачно сочетается с пряными и острыми приправами. Медузы — продукт низкокалорийный, в них вообще нет жира. Готовые к использованию медузы содержат около 5% белка.

— В Азии мясо медуз называют хрустальным. Стоит оно примерно 20 долларов за килограмм. Там его умеют заготавливать, чаще всего используют в сушеном виде. За многие годы азиаты научились их собирать, выращивать и перерабатывать. Для нас это новый опыт, мы многого не знаем, например, можно ли собирать гибнущих медуз и в дальнейшем их использовать, — рассуждает ученый.

Риски есть

По мнению Б.Анненского, промышленная добыча медуз не нанесет ущерб экосистеме Азово-Черноморского басейна, а выдвинутые инициативы кажутся ему обоснованными, хотя ученый озвучил и некоторые, на его взгляд, риски, которые могут возникнуть.

— Вижу сложность в непредсказуемости урожая. Как можно обеспечивать план сбора и загрузку обрабатывающих и производственных линий? Жизненный цикл планктонной популяции медуз сезонный. Год на год не приходится. Это может быть очень рискованно, — подчеркнул Б.Анненский.

Большие планы

Несмотря на определенные риски, в России разработаны технологии производства продуктов питания из свежевыловленных медуз — аурелии и ропилемы: прессервов «Медуза в винном соусе», «Медуза в белом вине со специями», «Медуза в тминно-масляной заливке»; кулинарной продукции, в частности «Морская капуста, фаршированная рисом и медузой» и различных напитков — «Коктейль-аперитив», «Витаминный», «Кефирный».

Также выработан способ консервации медуз для использования в качестве органических добавок в строительных материалах, что увеличивает механическую прочность изделий на 20-30%.

Современный ежегодный мировой вылов медуз составляет 500 тысяч тонн и постоянно растет. По оценкам специалистов, в 2020 году ежегодный мировой вылов этих организмов составит более 800 тысяч тонн.