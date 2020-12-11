Государство оплатит установку памятников ветеранам

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование изготовления и установки надгробных памятников участникам Великой Отечественной войны, захороненным на территории Крыма и Севастополя. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить, что компенсация расходов на изготовление и установку надгробных памятников участникам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны, погибшим (умершим) в период с 12 июня 1990 года по 17 марта 2014 года включительно и захороненным на территориях Республики Крым и Севастополя, осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке и по нормам расходов <...>», — говорится в тексте указа.

18 марта 2020 года в Севастополе на встрече с В.Путиным общественники рассказали главе государства, что с момента воссоединения с Россией родственники ветеранов и инвалидов войны получают помощь на установку памятников. Но не у всех родственников ветеранов, умерших до 2014 года, были средства на установку достойных памятников. Президент пообещал решить этот вопрос.

7 декабря Указ подписан и начнет реализовываться с 1 января 2021 года. Правительству РФ поручено обеспечивать финансирование расходов на выполнение указа, в том числе расходов на доставку компенсационных выплат.

Справка

В 2020 году лимит средств на памятник ветеранам ВОВ, проходившим службу в действующей армии, установлен в размере 36227 рублей. Для участников войны, не входивших в состав частей действующей армии в качестве военнослужащих, — 29024 рубля.