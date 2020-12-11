Дачная амнистия продлена до 1 марта 2026 года

В России продлен упрощенный порядок регистрации прав на садовые дома и индивидуальное жилье.

Президент РФ подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 70 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» и статью 16 Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

До 1 марта 2026 года продлевается период осуществления гражданами государственной регистрации в упрощенном порядке (на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок) прав на принадлежащие им садовые и жилые дома, расположенные на садовых земельных участках, а также на жилые дома, расположенные на земельных участках, находящихся в границах населённых пунктов и предназначенных для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

До указанной даты не требуются разрешения на строительство и ввод таких объектов в эксплуатацию.