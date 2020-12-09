Возобновили ремонт пруда Туристский

Подрядчик завершил подготовительные работы и готов приступить к текущему ремонту водоема «Туристский» к югу от села Орлиное в Байдарской долине.

Как сообщает пресс-служба Севприроднадзора, первым делом планируется восстановить земляную дамбу, после чего заняться обустройством регулируемого водосброса. На втором этапе — расчистить и восстановить водосбросный канал.

При проведении работ особое внимание уделяется соблюдению техники безопасности, проводятся необходимые мероприятия по охране окружающей среды.

Как писала «Севастопольская газета», в первом полугодии 2020 года были проведены работы по ремонту донного водовыпуска Туристского. Но оказалось, что труба, проложенная в теле дамбы, находится в аварийном состоянии и при закрытии задвижки пропускает воду. Повреждения были устранены.

Севприроднадзор надеется полностью завершить ремонт злосчастного пруда до начала паводкового периода. «Чтобы была возможность проверить работоспособность всего комплекса гидротехнического сооружения, после чего постепенно наполнить его паводковыми водами», говорится в сообщении.