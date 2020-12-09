Вернули в строй знамя Камчатского пехотного полка

В День Героев Отечества 9 декабря в расположении бывшего Камчатского люнета состоялась церемония возвращения в строй полкового Георгиевского знамени Камчатского пехотного полка образца 1855 года. На знамени — надпись «В вознаграждение отличного мужества и храбрости, оказанных в 1812, 1813 и 1814 годах и за Севастополь в 1854 и 1855 годах».

В церемонии приняли участие представители командования Черноморского флота, духовенства, Русского географического общества, национальные гвардейцы, члены Клуба любителей истории Отечества, курсанты, кадеты.

Место выбрали не случайно — именно здесь в феврале 1855 года, на месте бывших каменоломен, заложили Камчатский люнет по имени Камчатского мушкетерского полка, сформированнорго в авгуте 1806 года в составе 16-й пехотной дивизии.

В феврале 1811 года полк получил название Камчатский пехотный, в январе 1833-го — переименован в Камчатский егерский полк, с этим названием он и участвовал в Крымской войне.

В апреле 1856 года полк был снова переименован в Камчатский пехотный полк, а в марте 1864-го получил номер и стал именоваться «44-й пехотный Камчатский полк».

Расформирован в январе 1918 года.

Церемония освящения началась с выноса знаменной группой полотнища полкового знамени на специальном подносе. Затем полотнище развернули и показали всем присутствующим.

Ключевой и торжественный момент — прибивание полотнища к древку, для чего были принесены заранее подготовленные молоток и гвозди. Право забить первые гвозди предоставили почетным гостям мероприятия.

По окончании процедуры раздается команда: «Знамя — к осмотру!». Это означает, что под барабанную дробь знаменосец наклоняет поочередно знамя влево и вправо под углом 90 градусов, демонстрируя его целостность и незыблемость крепления полотна к древку.

Вслед за этим следует чин освящения знамени.

— Пусть же это знамя станет образцом единства всех, кто гордится доблестью и традициями русских воинов, нашим славным боевым прошлым, — прозвучало на церемонии.