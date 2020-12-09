«Сказочное королевство» переместилось в интернет

Театры из 12 регионов России примут участие в онлайн-фестивале Севастопольского ТЮЗа. Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство» из-за пандемии пройдет в онлайн-формате.

«Ежегодный Всероссийский IV Фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство» в связи с введенными ограничениями пройдет с 19 по 23 декабря в режиме онлайн. Сохраняя и развивая ежегодную традицию, «Сказочное королевство» соберет лучшие спектакли для детей и подростков из разных городов России», — говорится в сообщении пресс-службы ТЮЗа.

Спектакли представят театры Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула (Алтайский край), Воронежа, Евпатории (Республика Крым), Екатеринбурга, Рязани, Перми, Петрозаводска (Республика Карелия) и Якутска (Республика Саха – Якутия). Показ будет идти на сайте театра sevtyuz.ru, а также его страницах в социальных сетях.

В Севастополе до 15 января 2021 года приостановлено проведение культурно-зрелищных мероприятий.