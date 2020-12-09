В Крыму вакцинацию начнут 12 декабря

В Республику Крым поступило 500 доз вакцины Гам-Ковид-Вак, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи Минздрава России, для вакцинирования от новой коронавирусной инфекции.

«В настоящее время поступившая вакцина хранится на складе ГУП РК «Крым-Фармация». Планируется, что первый этап иммунизации будет начат с 12 декабря, после завершения всех необходимых подготовительных работ. В первую очередь, вакцинацией будут охвачены медицинские работники, находящиеся в группе риска и работающие в инфекционных госпиталях, где оказывается помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией», — сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

Он уточнил, что вакцинированы будут только те медработники, которые приняли самостоятельное добровольное решение привиться, и сообщили о нем руководству медицинского учреждения, где работают. Обязательным условием для вакцинации является отсутствие противопоказаний.