В Крыму превышен эпидпорог по ОРВИ

Отмечается рост сезонных респираторных инфекций. Гриппа на полуострове пока нет. Его ждут через две недели.

Превышение эпидпорога по ОРВИ зафиксировано в Крыму, сообщила 9 декабря на заседании оперштаба региона руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«За последнюю неделю сезонные инфекции у нас выросли на 34%, мы превысили эпидемический порог в целом по Республике Крым, что, несомненно, скажется на дальнейшем подъеме новой коронавирусной инфекции», — цитирует Н.Пеньковскую ТАСС.

При этом гриппа на полуострове пока не зарегистрировано.

«Через две недели мы ждем прихода гриппа в разные регионы, особенно это касается Южного федерального округа. Это усугубит ситуацию по новой коронавирусной инфекции», — отметила Н.Пеньковская.

Показатель заражаемости коронавирусной инфекцией в Крыму вырос за четыре месяца в 13,5 раза. Заболеваемость внебольничными пневмониями с начала года увеличилась на 300%.

Коронавирус за минувшие сутки зафиксирован у 278 человек в Крыму, максимальный показатель с начала пандемии регистрируют пятый день. С начала пандемии в регионе отмечено более 17,5 тысяч случаев инфицирования. Рост заражений начался в октябре, максимум за сутки составлял 255 человек. Потом показатель увеличивался: 4 декабря — 261, 5 декабря — 263, 6 декабря — 271, 7 декабря — 274. Менее 200 заразившихся за сутки в последний раз выявляли 23 ноября.

С 20 декабря по 15 января в республике запрещено проведение банкетов, торжеств и елок. С 22.00 до 8.00 запрещается работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, концертных и танцевальных залов. В выходные и праздничные дни запретили работу развлекательных центров.