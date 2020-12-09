Социологи рассказали про мир после пандемии covid-19

Исследование магистрантов-социологов Севастопольского госуниверситета, результаты которого представлены в номинации «Лучший молодежный проект», вошло в шорт-лист крупнейшей в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии международной премии в сфере коммуникаций Eventiada IPRA GWA, сообщила пресс-служба университета.

«Пандемия сovid-19, безусловно, стала ключевым событием уходящего 2020 года. Пока еще рано судить о том, как именно она повлияет на дальнейшее развитие в экономической, политической и социальной сферах. Но уже вполне возможно, применяя методы эмпирической социологии, по горячим следам установить, как она подействовала на массовое сознание, повседневные практики людей, изменила ли процесс саморефлексии общества. Исследование является одной из первых попыток в России ответить на данные вопросы», — рассказала научный руководитель проекта, заведующая кафедрой «Социальные коммуникации» Ольга Ярмак.

Молодые исследователи-социологи зафиксировали, что в период нахождения на самоизоляции произошло, с одной стороны, проникновение интернет-коммуникации во все сферы жизнедеятельности человека с изменением его привычного образа жизни, с другой — пользовательская аудитория интернета существенно увеличилась.

«Люди вынуждены находиться дома, и единственным способом коммуникации для них стал интернет не только как информационный канал, но и как неотъемлемая часть структуры современного информационного общества», — рассказывает магистрант-социолог Анна Цепкова.

Благодаря этому наблюдается появление нового типа социального взаимодействия — цифрового.

«Социальная медиааналитика позволила нам изучить реакцию интернет-аудиторий на пандемию сovid 19 в трех федеральных российских центрах — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, имеющих разный уровень заболеваемости по региону», — отмечает научный руководитель проекта О.Ярмак.

Социологи делают вывод, что в цифровую эпоху люди будут уходить от сильных межличностных связей к слабым, общаясь в сетевых сервисах и дистанционных коммуникациях.

Победители во всех номинациях и лауреаты международной премии Eventiada IPRA будут объявлены 15 декабря на Церемонии награждения, которая начнется в 18.00 по московскому времени с прямой трансляцией на сайте премии www.eventiada.com.

Справка

Премия в сфере коммуникаций регионального партнера IPRA Golden World Awards, глобального конкурса, проводимого с 1990 года Международной Ассоциацией по связям с общественностью (IPRA). С 2020 года Eventiada IPRA GWA стала частью программы IPRA по поддержке Целей устойчивого развития ООН.

В 2020 году на Eventiada IPRA GWA поступили заявки из 14 стран.