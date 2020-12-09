С Новым годом поздравят Сталин и Ленин

На улице Новороссийской у офиса севастопольского горкома компартии появился праздничный новогодний плакат с изображением Сталина, Ленина и ордена Победы.

Так члены партии поздравляют севастопольцев с наступающим Новым годом.

На стенде у партийного офиса несколько лет вывешивают агитационные и пропагандистские плакаты с изображением вождей коммунистического движения. Некоторые считают их провокационными. Но не в этом случае, потому что именно советской власти мы обязаны существованием самого любимого новогоднего праздника.

Советский праздник

Дед Мороз впервые появился в России на Рождество в 1910 году, однако прижился лишь при СССР.

Вождь пролетариата Владимир Ленин празднования Нового года не чурался и с удовольствием проводил его в Горках.

После его смерти Сталин буржуазные елки запретил. В стране осталось всего два праздника — 7 Ноября и 1 Мая. Так продолжалось до середины 1930-х годов. А 28 декабря 1935 года в газете «Правда» появилась маленькая статья, в которой предлагалось организовать к Новому году детям красивую елку. Публикация была согласована с вождем. Всю организаторскую работу взяли на себя пионеры и комсомольцы. И уже 31 декабря новогодние елки прошли в школах, детских домах и клубах.

Начиная с детских утренников, елка вошла в дома всех советских людей. Спустя два года новогодняя елка появилась в московском Доме союзов. Власти выпустили формуляр, в котором рассказывалось, как правильно украшать новогоднее дерево. Звезда, венчавшая его макушку, хоть и была копией рождественской, но имела революционный смысл.

С 1947 года 1 января стало праздничным выходным днем. А в 1954 году впервые зажглась главная Кремлевская елка. Постепенно Новый год стал обретать традиционные черты и символы. В 1962 году впервые был показан новогодний «Голубой огонек».

По елочным игрушкам можно было прочитать историю страны. После войны выпускалось много игрушек мирной тематики — фрукты, овощи, лесные звери. Позже появились елочные украшения, посвященные знаменательным событиям: освоению советскими полярниками Арктики, первому полету человека в космос, популярны были звезды с серпом и молотом внутри. Кроме того, накануне праздников в продаже появлялись мандарины, также ставшие одним из новогодних символов.