Прокуратуру просят заняться незаконной рекламой на Большой Морской

На сити-лайтах, установленных на ул.Большая Морская, появилась коммерческая реклама. Но в департаменте архитектуры не проводили конкурс для определения оператора этих рекламных конструкций.

О том, что фирма «Крым-Контакт» продает места для рекламы в обход бюджета, заявили в прокуратуру города члены общественной организации «Наш Севастополь». Бдительные общественники требуют демонтировать незаконные рекламные конструкции и провести открытый конкурс на определение рекламного оператора, как того требует законодательство.

В заявлении утверждается, что на представленных для обсуждения дизайн-проектов улицы сити-лайтов не было. Однако после завершения работ их установили. Горожане в ходе прямого эфира на «СТВ» обратились с вопросом к главе города Михаилу Развожаеву с просьбой прокомментировать эту ситуацию.

«Рекламные конструкции размещены совершенно законно — на основании постановления правительства города. Сейчас на этих плоскостях информация о наших героях — героях Великой Отечественной войны. Мы и дальше планируем использовать плоскости для социальной рекламы, либо же будет проведен открытый конкурс на определение оператора коммерческой рекламы», — сказал М.Развожаев в апреле в прямом эфире телеканала.

Коммерческая реклама на конструкциях к концу осени появилась, но конкурс по определению фирмы, которая на законном основании будет арендовать сити-лайты, так и не провели.

«Департаментом до настоящего времени не организовывалось проведение аукциона по продаже прав на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Дополнительно информирую, что согласно информации, имеющейся в распоряжении департамента, вдоль проезжей части ул.Большая Морская установлены конструкции, предназначенные для размещения, в основном, социально значимой информации», — ответили в департаменте архитектуры на запрос общественников.

Постановлением правительства Севастополя в 2017 году утверждена схема установки и размещения рекламных конструкций. На Большой Морской их должно быть 14, а сейчас там их 19.

«Исходя из ответа департамента архитектуры, изменения в схему не вносились, откуда тогда еще взялось пять сити-лайтов?» — просит разобраться прокуратуру «Наш Севастополь».