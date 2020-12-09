Половина всех тестов на covid-19 в Крыму делается в КФУ

Специалисты вуза в пиковые периоды исследуют до 2500 проб в сутки.

«Лаборатория «ПЦР COVID-19», созданная на базе центральной научно-исследовательской лаборатории Медицинской академии, предназначена для обследования жителей Крыма и гостей республики. Наша лаборатория заработала репутацию одной из лучших в Крыму, поскольку в течение продолжительного времени мы работали практически без сбоев, оперативно и с хорошим качеством», — рассказал проректор по научной деятельности Крымского федерального университета Анатолий Кубышкин.

По его словам, в лаборатории действует пункт отбора проб, где могут сдать анализ все желающие, а результаты исследования выдаются в течение 24 часов.

«Как правило, мы выдаём результаты в течение 24 часов, это внутренняя установка лаборатории, и мы стараемся выдерживать этот срок. Поскольку некоторые лаборатории в России задерживали выдачу результатов до 5-7 дней, недавно Роспотребнадзор установил лимит выдачи результатов до 48 часов. И за все время работы мы ни разу не выпадали из этого лимита. Мы понимаем, что сейчас такие исследования необходимы, как воздух, и являются одной из составляющих мер по борьбе с covid-19», — добавил А.Кубышкин.

Лаборатория КФУ начала работу в июне 2020 года. За всё время специалисты вуза провели более 150 тысяч исследований у больных и контактных лиц в основном по заказам медицинских учреждений и маршрутизации Министерства здравоохранения РК.