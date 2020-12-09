Ищут виновного в повреждении газовой трубы

Прокуратура Балаклавского района Севастополя проводит проверку по факту происшествия в районе 1-го отделения Золотой Балки.

Установлено, что 8 декабря, около 12.50, при въезде в 1-е отделение Золотой Балки строительной техникой поврежден подземный газопровод. Из-за аварии отключены от газа 1192 абонентов и централизованный тепловой пункт на ул.Ракетной.

В тот же день сотрудники ресурсоснабжающей организации ПАО «Севастопольгаз» устранили утечку газа и возобновили газоснабжение котельной и частично жилых домов.

По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения ресурсоснабжающей организацией и юридическими лицами, осуществляющими строительство, требований законодательства при проведении земельных и градостроительных работ, а также в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.