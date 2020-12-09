Должникам льготы по ЖКХ не положены

Согласно вступающим в силу с 1 января 2021 года изменениям в Жилищный кодекс Российской Федерации, компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, а также субсидия не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной судом непогашенной задолженности по оплате этих услуг.

То есть если у гражданина имеется задолженность по оплате одной из жилищно-коммунальных услуг, льготы и субсидии будут полностью приостановлены с месяца, следующего за месяцем поступления информации о наличии подтвержденной непогашенной задолженности, разъясняет Департамент труда и социальной защиты населения Севастополя.

Возобновление льгот на ЖКУ будет произведено после погашения задолженности по заявлению гражданина с первого числа месяца, следующего за месяцем приостановления (с учетом пропущенного периода предоставления, но не более чем за полгода до месяца обращения за возобновлением).