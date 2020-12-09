Балаклаву подключают к газу

Работы по возобновлению газоснабжения Балаклавы после аварии на газопроводе возобновили утром 9 декабря.

Авария произошла 8 декабря в 12.38. При прокладке трубы водовода из Кадыковского карьера был поврежден газопровод высокого давления в районе первого отделения Золотой Балки.

Аварию ПАО «Севастопольгаз» ликвидировало оперативно. До наступления темноты газ подали на котельную, во все дома частного сектора и в два многоквартирных дома: ул.Ракетная, 8 и ул.Невская, 5.

С утра 9 декабря продолжены работы по подключению оставшихся домов по адресам: ул.40 лет Октября, 34, Коммунаров, 4, 17, 19, Невская, 1-1б, Молодогвардейцев, 24.

Газовики обещают провести работы максимально оперативно, несмотря на то, что им необходимо обойти все квартиры, в которых находится газовое оборудование.