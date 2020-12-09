15 архитекторов показали, каким они видят главный парк Симферополя

Жюри конкурса на разработку концепции развития Гагаринского парка в крымской столице подводит итоги. В четверг, 10 декабря, в республиканской библиотеке им.Франко работы конкурсантов выставят на суд широкой публики.

Однако, уже сейчас можно ознакомиться с проектами на сайте конкурса (парк-гагарина.рф). Всего 15 желающих представили свое видение, как может выглядеть популярное место отдыха симферопольцев. Их имена не разглашаются по условиям состязания.

Судя по опубликованным работам, многие участники за основу взяли модный в Москве парк «Зарядье»: такие же деревянные дорожки, бетонные мостки и деревья в кадках. Кроме этого, некоторые конкурсанты, по всей видимости, исходили из названия парка, сделав акцент на теме космоса в целом и Юрия Гагарина в частности.

Одним из заданий было показать возможность пользоваться парком в любое время года. Однако представленные архитекторами варианты открытых ледовых катков вызывают лишь усмешку — снег в Симферополе выпадает редко.

При этом, жители Севастополя, посетившие парк Гагарина, будут чувствовать себя уютно — по версии участников, здесь предполагается построить много деревянных амфитеатров и анфилад, как в парке «Учкуевка» на Северной стороне.