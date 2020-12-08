В проекте новой Балаклавы пока обсуждать нечего

Член Севастопольского союза архитекторов, кандидат архитектуры Сергей Пушкарев считает, что представленные картинки яхтенной марины в Балаклавской бухте не дают никакого представления о будущих архитектурно-градостроительных решениях.

Однако недоработки в выложенных документах ему очевидны.

Речь идет о представленных 4 декабря на сайте департамента архитектуры проектах планировки и межевания территории Балаклавы. К документам прилагаются эскизы будущего яхтенного комплекса. Правительство города опубликовало видеоролик, в котором показано, какой будет Балаклава после реконструкции.

Представленную визуализацию С.Пушкарев назвал отвлеченными картинками, по которым вообще судить ни о чем нельзя.

— Вносить предложения пока не по чему. На сайте я увидел только проекты дорог и инженерных сетей. Проект планировки должен содержать эскиз, красные линии, но там этого нет ничего! Есть только красные линии дорог, инженерных сетей и тьма макулатуры, — не сдержался С.Пушкарев.

Он считает, по тому, что выложено для обсуждения, трудно обсуждать что-либо — невозможно рассматривать вопросы функционального зонирования, распределение яхт по акватории и так далее...

Непонимание вызывает у эксперта и используемое понятие «государственные нужды».

— Яхтенная стоянка — это же не военные нужды и не то, без чего государство жить не может! — уверен архитектор.

По его словам, в Севастополе существует ряд значительных по площади стоянок для маломерных судов, самая большая из которых находится в устье Стрелецкой бухты. Функционально данные комплексы являются объектами местного уровня и обеспечивают потребности, прежде всего населения Севастополя, в плавсредствах для отдыха и спортивного рыболовства. Заявленная идея о создании общероссийского и даже международного уровня яхтенного комплекса в Балаклавской бухте выглядит как субъективное желание, не подкрепленное объективными предпосылками, особенно в свете восприятия Крыма со стороны многих стран современного мира.

Даже если отбросить геополитические взгляды на данный вопрос, существует много проблем, на которые следует обратить внимание, прежде чем принимать решение по такому сложному и объемному градостроительному объекту.

Еще одно замечание касается уникальности Балаклавской бухты, которая сама по себе — яркий пример природного явления, которое может быть отнесено к охраняемым историческим природным доминантам города, наряду с окружающими ее холмами и остатками Генуэзской крепости, а также ее охранной зоной.

— Охране подлежит как сама бухта с ее визуальными перспективами, так и исторически сложившиеся виды деятельности на акватории (водные связи малых судов с пляжами, рыболовецкая инфраструктура с ее причалами). Предлагаемый к реализации проект в корне меняет ландшафт местности, девальвирует основу главной достопримечательности Балаклавы — ее ансамбль природы и средневековой архитектуры, — обращает внимание С.Пушкарев.

В своей оценке он также касается экологических проблем.

— Расчетный анализ позволяет определить, что большая часть бухты будет занята яхтами (ориентировочно 10 га из 15 га самой бухты, пригодных для причальных стенок). Это означает повышение опасности загрязнения как морской воды, так и воздушного бассейна, ведь все современные яхты оснащены двигателями на жидкостном топливе, используемыми при маневрировании, — высказал он свое мнение.

С.Пушкарев настаивает, что для эксплуатации целого «яхтенного поселения» необходимы значительные природные ресурсы — чистая водопроводная вода, условия для отвода и очистки использованных водных ресурсов, электроэнергия и, возможно, газовые сети.

— Если обострить оценку, речь идет о размещении жилого поселка на воде со всеми видами инфраструктуры, включая стоянки для автомобилей, в непосредственной близости от акватории бухты. Так или иначе с обслуживанием марины будет связано значительное количество автотранспорта — гостевые стоянки, подвоз продуктов, оборудования и т.д., — продолжает рассуждать архитектор.

Он также уверен, что формирование яхтенной стоянки на 600 мест потребует наличие мощной ремонтной базы, которая займет максимально ценные для общественного использования береговые зоны бухты. В целом суммарные нагрузки на ограниченные горами и морем территории возрастут многократно, что недопустимо.

Наконец, по мнению С.Пушкарева, идейные вдохновители проекта и его исполнители не учитывают социальную подоплеку ситуации, а именно, отношение местного населения к подобного рода инициативам.

— Очевидно, что для города эта «ахтенная марина» будет являться непомерным грузом, не улучшит, а ухудшит условия проживания, повысит социальную напряженность из-за сталкивания интересов жителей Балаклавы (рыбаки, морские связи с пляжами) и имущественно и социально чуждых им владельцев запредельно дорогих «коттеджей под парусом», — вполне резонно полагает эксперт.

В Союзе архитекторов «Севастопольской газете» сообщили, что в ближайшее время представленный проект рассмотрят на специально созванном заседании, по итогам которого будет выработано общее мнение севастопольских архитекторов.