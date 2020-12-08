В Балаклаве нет газа из-за аварии на газопроводе

В районе 1 отделения Золотой Балки 8 декабря произошел порыв на газопроводе. На месте работает аварийная служба ПАО «Севастопольгаз».

Из-за аварии в Балаклаве отключено от газа восемь многоквартирных домов, школа и один частный дом. Причины происшествия уточняются, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Восстановительные работы ориентировочно продлятся до 19.00. По правилам возобновление подачи газа может производиться только в светлое время суток. Поэтому газ в дома Балаклавы вернут только утром.