В Азовском море планируют начать промышленную добычу медуз

Добыча медуз, из-за которых сокращается популяция промысловой хамсы в Азовском и Черном морях, может начаться в ближайшее время, такое предложение прозвучало на заседании Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета.

Совет собрался в Севастополе в декабре и поручил ученым обосновать объемы рекомендованной добычи медуз в Азовском и Черном морях на 2021 год, сообщила пресс-служба Росрыболовства.

По мнению ученых, сокращение запасов азовской хамсы обусловлено изменением условий обитания и осолонения Азовского моря в последние годы, что привело к резкому увеличению численности медуз и повышению конкуренции за пищевую базу хамсы.

Вылов биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне за 11 месяцев 2020 года составил 57,5 тысячи тонн, что почти на 8% ниже, чем год назад. При этом добыча морепродуктов в Черном море по сравнению с прошлогодним годом выросла на 2%, а в Азовском сократились сразу на 30%. Падение вылова связано со снижением запасов хамсы.

— Учитывая высокую численность медуз и их воздействие на кормовую базу промысловых объектов, участники совета поддержали необходимость разработки методов лова желетелых, а также способов их переработки и реализации с учетом практики на Дальнем Востоке и в Китайской Народной Республике, — уточнили в пресс-службе Росрыболовства.