Студент СевГУ отправился в экспедицию в Африку

Речь идет об уникальной археологической экспедиции Института Востоковедения РАН, которой руководит доктор исторических наук Элеонора Кормышева, сообщила пресс-служба СевГУ.

Цель экспедиции — изучение храмового комплекса и жилого здания, по-видимому дворца или резиденции, относящегося к древней цивилизации Мероэ, существовавшей на Африканском континенте две с половиной тысячи лет назад.

Участие студентов в данной экспедиции — это начало большого проекта, в рамках которого планируется ежегодно отправлять студентов в экспедиции в Африку. Проект также включает подводные исследования на побережье Красного моря, где проходили маршруты древних мореходов еще во времена египетских фараонов.

— В Античный период на побережье Красного моря располагались порты, связывавшие Средиземноморский регион с Индией, — рассказал заведующий кафедрой востоковедения СевГУ Виктор Лебединский.

На территории современного Судана некогда располагалось древнее государство Куш (Кусх) и его столица Мероэ, располагавшееся между Асуаном и Хартумом. Этот регион в древности носил название Нубия. Таким образом, плодородная долина Нила фактически была для древних египтян воротами в Африку.

— В определенные периоды истории Древнего Египта Нубия входила в его состав. В VI в. до н.э. цивилизация Древнего Египта оказала большое влияние на культуру Мероэ, и город стал столицей государства Куш, просуществовав до IV в. н.э., — сообщил В.Лебединский.

Царство Мероэ начало приходить в упадок с III в. н. э. Христианский правитель Аксума (Эфиопия) в 330 году нашел во время одного из своих походов руины древнего города Мероэ.