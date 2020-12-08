Собирают главную городскую новогоднюю елку

Пока двое промышленных альпинистов собирают каркас будущего главного украшения новогодней ночи. Судя по всему, дело это не самое простое, есть свои сложности в том, чтобы собрать ребра-металлоконструкции к определенному диаметру и надежно закрепить их симметрично.

Как рассказали «Севастопольской газете» высотники, через три дня елка будет установлена, заполнена искусственной хвоей и полностью украшена.

— Эта прошлогодняя елка общей высотой 16 метров. Как и прежде, она будет мультимедийной, — не отрываясь от работы, прямо с высоты сообщили альпинисты.

На вопрос о новинках нынешнего сезона они предположили, что, возможно, что-то изменится в программном обеспечении гирлянд.