По экспорту рыбы и вина перевыполнили план

Агропромышленный комплекс Севастополя за 11 месяцев 2020 года экспортировал продукции на треть больше показателя, обозначенного в национальных проектах.

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции Севастополя по состоянию на 29 ноября 2020-го согласно данным Федеральной таможенной службы достиг показателя в 1,719 млн долл. США, что на 32,3% выше годового значения показателя, установленного региональным проектом «Экспорт продукции АПК».

На экспорт Севастополь поставляет рыбу (мороженую и консервы) и вино.