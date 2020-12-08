Охотник не смог удрать от пограничников

Не имеюший пропуска в пограничную зону мужчина отправился туда на охоту, но был задержан, а потом оштрафован.

При патрулировании госграницы недалеко от населенного пункта Соленое озеро в поле зрения сотрудников погрануправления ФСБ России по Республике Крым попали двое неизвестных. Они двигались по пересеченной местности в направлении государственной границы РФ.

С целью пресечения возможной противоправной деятельности им навстречу выдвинулась тревожная группа, которая предприняла меры к задержанию. На законные требования пограничников остановиться и предъявить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право пребывания в пограничной зоне, один из мужчин предпринял попытку к бегству. Его задержали с помощью служебной собаки.

Как оказалось, 41-летний житель с.Петровка Красногвардейского района охотился с товарищем, но у него не было пропуска в пограничную зону.

За неповиновение законному требованию пограничнику Джанкойским мировым судом беглец оштрафован. Кроме того, за нарушение пограничного режима в отношении него гражданина составлен протокол об административном правонарушении, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.