Обвалившаяся подпорная стенка стала грудой камней

Поврежденная полтора года назад во время ливня подпорная стену на ул.Луначарского за эти выходные превратилась в груду камней. Ее разобрали, чтобы отремонтировать.

Стена пострадала от сильного ливня 7 июня 2019 года. Вывалившиеся из нее камни помяли припаркованный рядом автомобиль. Проезд расчистили, стенку закрыли сеткой и обещали заняться ее восстановлением в ближайшее время.

В феврале 2020 года при инспекции ремонта дороги на ул.Луначарского директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов рассказал, что на ремонт этой подпорной стены в прошлом году оперативно выделены деньги. Проект подготовлен и можно приступать к работам.

Архитектурно-градостроительный совет к тому времени одобрил технологию ремонта подпорных стен: бутовую кладку разберут, сделают бетонную заливку, а потом камень возвратят на прежнее место. Таким образом, будет сохранен архитектурный облик города и укреплены стены.

Каменную кладку рабочие разобрали и сложили вдоль дороги. Сейчас устанавливается арматурный каркас, для заливки бетоном. После чего стенку облицуют старыми камнями.