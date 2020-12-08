Обещают всё учесть и никого не ущемить

Предложения севастопольцев к проекту яхтенной марины в Балаклаве будут учтены, сказала вице-губернатор Севастополя Мария Литовко, курирующая эту тему.

По ее словам, сегодня в бухте стоит до 500 судов, емкость проектом увеличивается не намного. Но сейчас яхты не обеспечены должной портовой инфраструктурой.

«Инфраструктура в районе Балаклавской бухты не заменялась годами, а некоторых видов инженерной инфраструктуры там не было и в помине, например, канализации, из-за чего стоки попадают в воду. В рамках марины эта инфраструктура будет создана», — отметила М.Литовко.

При этом вице-губернатор обещает, что катера и лодки жителей Балаклавы, которые уже находятся в бухте, останутся там на тех же условиях.

«Условия для населения будут такими же или еще лучше. Для наших судов, которые не ведут коммерческую деятельность, цена останется самой низкой. Никто их вытеснять или перемещать не собирается. В основном марина зарабатывает на транзитных стоянках. Доля таких судов в марине примерно 30-50%», — обещает М.Литовко.

Она заверила, что все исторические здания — объекты культурного наследия — будут сохранены. Планируется их поэтапная реставрация по разным программам, в частности, в рамках капитального ремонта многоквартирных домов.