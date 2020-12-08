Крым будет лавандовым

В Крыму продолжается реализация проекта «Лавандовый пояс Тавриды». К акции присоединились села Джанкойского, Красногвардейского и Нижнегорского районов.

Саженцы предоставила Научно-производственная эфиромасличная ассоциация Крыма.

В Красногвардейском районе лаванду высадят в 12 сельских поселениях. Первыми к высадке приступили в с.Пятихатка. У новой спортивной площадки высадили две тысячи саженцев.

В Джанкойском районе в ноябре высадили 17 тысяч кустов лаванды.

На территории будущего парка в селе Митрофановка Нижнегорского района местные жители и школьники высадили пять тысяч саженцев.

Проект «Лавандовый пояс Тавриды» реализуется с 2017 года.

В настоящее время самые большие поля лаванды на полуострове у агрофирмы «Тургеневская». Она выращивает эфиромасличные культуры на площади свыше 450 га и успешно занимается их переработкой.

Аграрии республики в 2020 году получили господдержку в размере 25 млн рублей на развитие эфиромасличной отрасли. К 2025 году планируется довести до 500-600 гектаров площадь розы эфиромасличной, до 4000 гектаров — лаванды узколистной, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Крым.