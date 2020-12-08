Коронавирус добрался до руководства полиции Севастополя

Начальник УМВД Севастополя не пришел отчитываться перед заксобранием, а отправился на самоизоляцию.

В руководстве Управления МВД России по Севастополю новой коронавирусной инфекцией заболели двое заместителей начальника из трех, сам руководитель регионального ведомства Павел Гищенко находится на самоизоляции как контактный.

На заседании Законодательного собрания 8 декабря должны были заслушать отчет о деятельности УМВД за 2019 год. П.Гищенко на заседание не пришел, но прислал письмо, в котором указано, что врио заместителя начальника УМВД подполковник Евгенй Зверев и заместитель начальника УМВД полковник юстиции Дмитрий Костюк находятся на лечении от коронавирусной инфекции на дому. Их начальник — под медицинским наблюдением как контактировавший с заболевшими covid-19.

П.Гищенко предложил перенести заслушивание отчета за 2019 год на первый квартал 2021 года и совместить его с отчетом о деятельности УМВД по Севастополю за 2020 год.

Напомним, что из-за вырубки деревьев перед зданием УМВД на пл.Восставших, возмутившей депутатов, П.Гищенко ждал на отчете в заксобрании не слишком теплый прием. Неудобные вопросы могли задать ему после отчета и о стремительном росте преступности в регионе.

По данным департамента здравоохранения, на утро 8 декабря в Севастополе зарегистрирован 71 новый случай заболевания covid-19. Заболевшие — люди в возрасте от полугода до 84 лет.

Скончалось пятеро мужчин: 38, 48, 67 лет, двоим было по 81 году. Во всех случаях были осложнения в виде сопутствующих заболеваний.

Всего с начала года в Севастополе covid-19 заболели 4987 человек, выздоровели 4582 человек, 153 умерли.