Газопровод повредили во время земляных работ

Во время прокладки трубы водовода из Кадыковского карьера повредили газопровод высокого давления.

В 12.38 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях по Севастополю поступило сообщение, что в районе 1 отделения Золотой Балки при проведении земляных работ произошло нарушение газоснабжения.

К месту незамедлительно были направлены второе отделение 4-й пожарно-спасательной части, сотрудники ПАО «Севастопольгаз» и оперативная группа ЦУКС Главного управления.

На месте было установлено, что поврежден газопровод. В зоне риска отключения оказались 16 улиц, котельная, 11 социально значимых объектов, 303 многоквартирных жилых дома, 844 частных домов. На месте проводятся аварийно-восстановительные работы.

Ориентировочное время восстановления газоснабжения 20.00.

Как сообщалось ранее, в темное время суток возобновление подачи газа проводить запрещено, поэтому газ начнут подавать в Балаклаву только утром.