Вынесли из леса сломавшего ногу и заблудившегося мужчину

В Севастополе успешно проведена масштабная поисковая операция по спасению травмированного и дезориентированного человека в горнолесной местности.

В воскресенье, 6 декабря в 15.03 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях позвонил мужчина. Он сообщил, что находится в лесу под Терновкой, но не может передвигаться, так как серьезно травмировал ногу. На просьбу описать местность вокруг, звонивший никаких отличительных характеристик дать не смог, отметив лишь, что видит много хвойных деревьев.

На поиски были направлены сотрудники аварийно-спасательной части спецотряда ГУ МЧС России по Севастополю, Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», в том числе два кинолога с собаками. Всего в операции участвовал 31 человек и три единицы техники.

Сначала поиска удавалось поддерживать связь с пострадавшим по телефону, однако вскоре аппарат отключился. Спасатели несколько часов метр за метром обследовали лесную зону, пока не обнаружили мужчину.

Проезд автомобиля к месту оказался невозможен. Поисковая группа на носилках транспортировала мужчину к машине скорой помощи. На дорогу ушло около получаса.

У пострадавшего диагностирован перелом ноги со смещением, ему оказана квалифицированная медицинская помощь, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.