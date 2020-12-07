В Судаке автомобиль повис на газовой трубе

В результате ДТП автомобиль съехал с дороги, сбил газовую опору и повис на газовой магистральной трубе.

Сигнал о происшествии поступил в спасательную службу «Крым-спас» около полтретьего ночи. На место — пересечение улиц Ушакова и Морской незамедлительно выдвинулись дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда, сотрудники скорой медицинской помощи, ГИБДД, предприятия «Крымгазсети».

Как выяснилось, водитель автомобиля Volkswagen Golf допустил съезд с дороги, в результате сбил газовую опору и повис на газовой магистральной трубе. Двигатель автомобиля работал, фары горели, в воздухе чувствовался запах газа.

Сотрудники «Крым-спаса» произвели весь необходимый комплекс мер по противопожарной безопасности на месте происшествия, сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым. Водителя и пассажира доставили в Судакскую городскую больницу.