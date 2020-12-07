Ремонт объездной переместился на Фиолентовское кольцо

Департамент транспорта сообщил, что 7 декабря открыто движение по четырем полосам Камышовского шоссе от ул.Тараса Шевченко до Фиолентовского кольца.

В выходные для этого были задействованы две асфальтоукладочные группы Севавтодора и силы каких-то подрядчиков. Уложено 1,5 тысячи тонн асфальтобетонной смеси на этом отрезке, нанесена временная дорожная разметка.

Работы по ремонту дороги теперь сосредоточены на последнем участке — Фиолентовском кольце. Фрезируется старое покрытие, устраивается щебеночное основание под укладку асфальта.

Напомним, что после долгих переносов сроков сдачи Камышовского шоссе (первый срок был в мае 2019 года) было обещано, что дорогу сделают до ноября 2020 года. Потом опять перенесли — до конца ноября. В итоге обещают до конца года сделать везде по четыре полосы, а верхний слой асфальта уложат к лету.

Протяженность реконструируемого участка объездной дороги — меньше семи километров: от ул.Хрусталева до ул.Шевченко. Работы начаты в феврале 2018 года.

Камышовское шоссе должно стать продолжением трассы «Таврида» и доходить до порта в Камышовой бухте. Правда, для этого необходимо еще построить двухуровневые развязки: вместо «огурца» на пересечении с ул.Хрусталева и на перекрестке с Казачинским шоссе. Последнее тоже должны были отремонтировать, но начало реконструкции передвинули с 2020 года на неопределенный срок.