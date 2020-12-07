Проект бюджета занесли в заксобрание

Проект закона о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 передали в парламент Севастополя в понедельник, 7 декабря.

В правительстве города обставили это событие с помпой, как и в прошлом году. 27 коробок чиновники перенесли с одной стороны улицы Ленина на другую и занесли в заксобрание. Возглавлял шествие директор департамента финансов Владимир Штоп. Он докладывал о документе накануне на заседании правительства города в пятницу, 4 декабря.

Законом «О бюджетном процессе в городе Севастополе» определено, что бюджет нужно было внести на рассмотрение Законодательного Собрания города до 15 октября текущего финансового года. Депутатам отпущено на его принятие 25 дней. Теперь же, чтобы главный городской документ вступил в силу с 1 января, заксобрание должно уложиться в более короткий срок и рассматривать его в авральном режиме.