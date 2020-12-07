Подготовили проект бюджета на 2021 год

Директор департамента финансов Владимир Штоп 4 декабря на заседании правительства доложил общие параметры проекта главного финансового документа региона.

Так, общий объем доходов на 2021-й запланирован в размере 51,1, на 2022-й — 51,6, на 2023 год — 88,4 млрд рублей. Расходная часть составит соответственно 53,3, 55,5 и 92,1 млрд рублей.

— В 2021 году и в плановом периоде динамика доходно-расходной части в значительной мере определяется объемами финансового обеспечения мероприятий федеральной целевой программы, — сказал В.Штоп.

По его словам, дефицит бюджета составит не более 2,1 млрд рублей в 2021 году, 3,8 млрд рублей — в 2022-м и 3,6 млрд рублей в 2023-м.

Источником формирования дефицита станут остатки средств на начало года, в том числе софинансирование по объектам ФЦП. Объем налоговых и неналоговых доходов на 2021 год запланирован в сумме 16,3, на 2022 год — 18,8 млрд рублей. 90% общего объема собственных доходов сформируют налоговые поступления, наиболее значимыми из которых являются налог на доход физлиц (НДФЛ), налог на прибыль организаций, акцизы и специальные налоговые режимы. Доля этих поступлений, особенно НДФЛ, будет расти.

Напомним, что год назад к этому времени депутаты уже рассмотрели и одобрили в двух чтениях проект бюджета. Тогда прогнозируемый объем доходов составил 58,24 млрд рублей (в том числе безвозмездных поступлений из федерального бюджета — 41,91 млрд рублей). Расходы бюджета в 2020 году планировались на уровне 61,67 млрд рублей, при дефиците — 3,43 млрд рублей.

Но в этом году из-за пандемии коронавируса решено параметры будущего бюджета сравнивать не с нынешним, а с предыдущим, который был более благополучным. В сравнении с 2019 годом в 2021 году расходы увеличатся на 30% или на 7 млрд рублей.