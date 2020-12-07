Население перепишут при помощи планшетов

Технику для переписи населения в регионы страны доставляет Спецсвязь России. Планшеты отечественного производства, которые собирают и комплектуют на заводах «БайтЭрг» в Москве и «ПК Аквариус» в Ивановской области, сотрудники спецсвязи уже доставили в 21 регион, в том числе в Крым и Севастополь. С помощью этих переносных компьютеров в 2021 году соберут демографические, экономические и социальные сведения о населении.

Всего для Всероссийской переписи в регионы страны будет доставлено 360 тысяч планшетов, сообщила пресс-служба Спецсвязи России.

Как сообщили в Крымстате, в Севастополь планшеты для переписи в количестве 1095 штук привезли 24 ноября. Сейчас для работы ищут 800 переписчиков и 134 контролера, плюс резерв. Требования — иметь российское гражданство, быть старше 18 лет и не иметь судимости. Им обещают заплатить за месяц работы на переписи 18 тысяч рублей (минус 13% подоходного налога). Обучать пользоваться планшетом из-за пандемии будут дистанционно.

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года. Помимо традиционного способа — общения с переписчиком — ответить на вопросы можно будет на портале «Гос­ус­лу­ги», в центрах «Мои документы» и на стационарных переписных участках.