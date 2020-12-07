На модернизацию поликлиник обещано полтора миллиарда рублей

Пресс-служба правительства Севастополя сообщила, что вместе с вице-губернатором Александром Кулагиным и директором департамента здравоохранения Виталием Денисовым он посетил Первую горбольницу и инфекционную.

«Коллектив Первой городской больницы под руководством главного врача организовывает всё так, чтобы медицинская помощь была максимально комфортной и доступной», — цитирует пресс-служба И.Каграманяна.

По его словам, Минздрав России и власти города сейчас обсуждают детали программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая должна стартовать по всей стране с 2021 года. В ее рамках будут построены новые поликлиники и амбулатории, а старые — отремонтированы.

В течение пяти лет на модернизацию первичного звена здравоохранения в Севастополе по этой программе будет направлено более полутора миллиардов рублей.