Юрий Лоза стал жертвой мошенников, обещавших сдать жилье в Крыму

Мошенники обманули певца и композитора Юрия Лозу, похитив у него 11 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Певец Лоза обратился с заявлением в ОМВД «Хамовники» и заявил, что стал жертвой мошенников, которые разместили объявление об аренде жилья в Крыму, а когда Лоза перечислил им деньги в размере 11 тысяч рублей, они перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ («Мошенничество»)», — сказал собеседник агентства.

Певец на своей странице в Facebook подтвердил, что столкнулся с противоправными действиями мошенников, которые выманили у него деньги под предлогом сдачи жилья. Он отметил, что в возбуждении уголовного дела было отказано, так как сервис «Яндекс.Деньги», через который был осуществлен перевод, не смог предоставить правоохранителям сведения о том, на какой счет были переведены его средства.