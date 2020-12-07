Ялта с 14 декабря перейдет на шестичасовой график подачи воды

Графики подачи воды по шесть часов в сутки введут в Ялте с 14 декабря из-за недостаточного притока воды в водохранилища, питающие город.

Об этом сообщил 7 декабря министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Дмитрий Черняев на совещании по водоснабжению, которое транслируется онлайн.

Водоснабжение в Ялте начали ограничивать по ночам с 27 ноября из-за обмеления двух водохранилищ.

«По Ялте мы наблюдаем в настоящее время минимальные притоки в основные водохранилища, которые питают большую Ялту. По плану мероприятий администрация города планирует приступить к снижению подачи воды. На текущей неделе будет произведено полное оповещение всех объектов, и со следующего понедельника переход на график подачи по три часа утром и три часа в вечернее время», — цитирует Д.Черняева ТАСС.

По его словам, подготовлено необходимое количество специальной техники для подвоза воды.

Как сообщается на сайте ГУП«Водоканал Южного берега Крыма», источниками водоснабжения района Большой Ялты в настоящее время служат:

— местные источники, выклинивающиеся на южных склонах Крымских гор;

— расположенные на северных склонах — Загорское водохранилище объемом 27,8 млн куб.м на р.Кача и Счастливенский комплекс на истоках р.Бельбек (водохранилище «Счастливое-2» объемом 11,8 млн куб.м , а также источники «Счастливое-1» и «Ключевское»).