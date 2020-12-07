Интернат переделают в кадетский корпус за два года

Проект реконструкции здания бывшей школы-интерната №3 в Кадетский корпус Следственного комитета подрядчику нужно выполнить за месяц. Работы обойдутся бюджету Севастополя в 10 миллионов рублей.

Госконтракт на выполнение ПИР на реконструкцию и оснащение в Севастополе здания филиала Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета РФ подписан 9 ноября 2020 года между Единой дирекцией капитального строительства и ЗАО «Воронеж-автоматика».

Здание бывшего советского интерната реконструируют в рамках госпрограммы «Развитие образования в Севастополе». Вместо интерната будет специализированное учреждение образования для учащихся 8-11-х классов с круглогодичным пребыванием 200 воспитанников.

Срок проектирования — до 15 декабря 2020 года. Строительство запланировано начать уже в 2020 году и уложиться за два года.

Напомним, школа-интернат №3 была открыта в 1960 году. В ней учились и жили дети из малообеспеченных, многодетных семей, а также дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения. Интернат располагал учебным и спальным корпусами, стрелковым тиром, спортивным залом, столовой, учебными мастерскими, библиотекой, актовым залом.

В 2015 году департамент образования пытался объединить два интерната №3 по ул.Горпищенко, 2, и №4 в Ушаковой балке. Затем здание четвертого интерната переделали под «Кванториум», а здание третьего пытались реконструировать под центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом». Проектно-сметную документацию выполнили только в конце 2017 года. Было заявлено, что дом для сирот откроет свои двери в 2020 году. Но потом старинное здание, построенное в исторической части города (возле Малахова кургана), отдали филиалу Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета, а сиротам обещали подыскать земельный участок где-то на окраине.