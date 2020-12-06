Не могут определиться с численностью населения

Не имея точных данных о количестве проживающих в городе, в правительстве Севастополя продолжают прогнозировать его рост на ближайшие годы до 650 тысяч человек.

За последнее время население Севастополя увеличилось за счет прибывших из других регионов на 54,6 тысячи человек. Об этом сообщил 4 декабря на заседании правительства директор департамента экономического развития Денис Профатилов.

По его информации, с учетом дополнительной данных, численность населения на конец 2020 года прогнозируется на уровне 512900 человек. Такие сведения переданы на обработку в Крымстат.

Однако губернатор Севастополя Михаил Развожаев оценил эти данные, как неокончательные и в дальнейшем нуждающиеся в корректировке. По его мнению, на 2021 год эти цифры, как базовые, нужно оставить, однако с учетом динамики потребления и всех косвенных признаков на 2022-2023 годы скорректировать данные до уровня 600-650 тысяч проживающих.

В мае 2020 года правительство города говорило, что ковидным пособием нужно обеспечить 80 тысяч детей. По данным переписи населения, проведенной в 2014 году, в Севастополе количество детей составляет 15% от всех проживающих. Можно предположить, что за шесть лет эта пропорция значительно не изменилась и ее можно применить для вычисления актуальной величины населения города. 80 делим на 15 и умножаем на 109. Результат — 533 тысячи человек. Цифра вполне сопоставимая с озвученной Д.Профатиловым.

По данным Крымстата, на 1 января 2020 года в Севастополе проживали 449138 человек.

Очередную перепись населения в России должны были провести в 2020 году, но из-за пандемии отложили на год.