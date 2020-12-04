В бухте Севастополя ликвидировали разлив нефтепродуктов

Информация о загрязнении Черного моря в районе Инкермана поступила в Росприроднадзор от руководства Севморпорта 1 декабря. За три дня радужное пятно увеличилось почти в три раза.

При обследовании акватории и водоохранной зоны на поверхности воды были видны радужные пятна и пленка, присутствовал запах нефтепродуктов. Инспекторы Росприроднадзора взяли пробы морской воды в шести точках. Площадь загрязнения составила порядка 85 тысяч кв.м.

Позже Роспотребнадзор сообщил, что размер радужной пленки увеличился до 200 тысяч кв.м. Для ликвидации последствий розлива нефтепродуктов в акватории были привлечены силы Черноморского флота. 4 декабря розлив ликвидирован.

Вероятной причиной загрязнения бухты был назван пожар на БПК «Керчь». Списанный корабль стоит на судоразделке в Инкермане. Его тушили 26 ноября: вода с остатками топлива попала в море. Росприроднадзор даже назвал фирму-виновника загрязнения — ООО «Металл Экспорт».

Позже пресс-служба экологического ведомства уточнила, что виновато ООО «Авиавторресурс». Против него возбуждено административное дело, рассчитывается ущерб, причиненный акватории Черного моря.

Эта фирма уже штрафовалась за загрязнение акватории и нанесение вреда почвам из-за нарушения обращения с отходами. Общий ущерб тогда составил более 20 млн рублей.