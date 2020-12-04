Стипендию одаренным детям из многодетных семей увеличили до 1,5 тысячи рублей

Стипендия повышается с 850 до 1500 рублей.

— Мы нашли такую возможность. За этот год с 1 сентября произведем доплату. С 1 января следующего года будем выплачивать 1,5 тысячи рублей, — пояснил директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.

Он рассказал, что при существующей неблагоприятной демографической обстановке, начиная с 2017 года, в семьях севастопольцев увеличивается количество третьих и последующих детей. Если раньше это был каждый восьмой ребенок, то теперь — каждый шестой. В 2020 году показатель числа третьих и последующих рождений выше, чем в 2019 году.

Напомним, что ежегодно 100 севастопольских детей получают стипендию по признаку одаренности и многодетности.