Спасатели предупредили о сильном ветре

Ветер порывами до 25 м/с ожидается в Крыму с воскресенья по вторник, сообщает сайт ГУ МЧС РК.

«В Главное управление МЧС России по Республике Крым поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым от ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»...: «6, 7 и 8 декабря в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20, порывы до 25 м/с», — цитирует ТАСС сообщение.

Сибирский антициклон блокирует движение атлантических циклонов и фронтальных разделов на территорию Крыма. «Поэтому на полуострове ожидается устойчивый характер погоды. В первую декаду декабря — преимущественно без осадков, лишь 8 и 9 декабря есть вероятность небольшого дождя. Максимальные температуры воздуха плюс 8-13 градусов, минимальные в северных и предгорных районах от минус 1 до плюс 3 градусов, на побережье +3+6 градусов тепла», — отмечается в сообщении.