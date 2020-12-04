Директору ГБУ «Парки и скверы» рекомендовано подобрать другую работу

Руководителю ГБУ «Парки и скверы» рекомендовано заняться другой работой, а на его его место подобрать кого-то «более адекватного».

Такое указание 4 декабря на заседании правительства дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отреагировав таким образом на скандальную ситуацию с приютом для собак.

— У нас руководитель ГБУ «Парки и скверы» в космосе живет или все-таки в Севастополе?— обратился он к и.о.главы горхоза Евгению Горлову, выразив возмущение по поводу установленных ограничений доступа в приют представителям общественных организаций.

Е.Горлов пояснил, что сегодня с общественниками договорились установить свободный доступ в приют для общественников по понедельникам и пятницам с 9 до 18.00. а также о выработанном механизме контроля и надзирания.

— Я хотел бы, чтобы до конца следующей недели были официальные результаты проверки, с соответствующими выводами по исполнителям по всему, что там производилось. С реально подтвержденными документами по питанию и всему остальному. На основании этого будем принимать решения, что с этим исполнителем делать, — сказал глава города.