Предлагают многодетным семьям бесплатную землю дать деньгами

В заксобрание Севастополя обратился городской уполномоченный по правам человека с предложением изменить закон о бесплатном предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан.

— Дело в том, что детей из многодетных семей, которые выросли, снимают с учета как нуждающихся, — объяснил суть обращения глава комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов. Дети вырастают быстрее, чем чиновники предоставляют семьям землю.

На дистанционном заседании комитета было принято решение обратиться к профильному вице-губернатору Севастополя Алексею Парикину с предложением изыскать возможность выплачивать единовременную денежную компенсацию для приобретения земельного участка в собственность всем, на кого распространяется действие закона.