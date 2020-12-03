Обвалившуюся объездную ремонтируют

Об обвалах на объездной в соцсетях сообщают с начала ноября. Сначала обрушился участок обочины длиной в 7,5 метра. 28 ноября обвалился еще один участок — в районе моста через железнодорожные пути.

Строительством данной дороги занималась обанкротившаяся компания «Сибавтобан».

«Подрядная организация, которая выполняла работы на данном объекте, не справилась с взятыми на себя обязательствами. Работы завершены не были. На сегодняшний день данный объект передан государственному предприятию «Крымавтодор». В рамках контракта Крымавтодор сейчас выполняет работы по поддержанию состояния дороги в безопасных эксплуатационных характеристиках», — объяснил министр транспорта Республики Крым Евгений Исаков.

В настоящее время готовится техническое задание на строительную экспертизу, которая определит причину обвалов, и частичное перепроектирование.

По словам министра, движение на трассе «Дубки – Левадки» абсолютно безопасно.

Напомним, что на другой части этой объездной дороги — «Дубки – Мирное», ее построили еще при украинской власти, в сентябре 2014 года произошел обвал. В образовавшуюся яму глубиной 8 метров упал автомобиль. Шесть человек погибли на месте происшествия.

Строительство объездной дороги Симферополя на участке Дубки – Левадки началось в феврале 2017 года. Движение по ней открыли 7 февраля 2019 года, но дорогу в эксплуатацию не сдали. В мае 2020 года подрядчика строительства компанию «Сибавтобан» суд признал банкротом.

Кроме того, бывший и.о. начальника Службы автодорог Крыма осужден на три года за злоупотребление должностными полномочиями: он не проверил достоверность проектно-сметной документации строительства дороги Дубки – Левадки, вследствие чего цена контракта была превышена на 900 млн рублей, сообщал Крыминфрм.