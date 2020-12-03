Набережная Корнилова и пл.50-летия СССР перекрыты незаконно

Удовлетворен протест прокуратуры Севастополя о приведении правового акта, который регламентирует контроль пропускного режима для заезда на ряд автомобильных дорог, в соответствии с требованиями федерального законодательства.

По обращению гражданина прокуратура изучила Порядок организации контроля пропускного режима для заезда транспортных средств на площадь Нахимова, набережную Корнилова, площадь 50-летия СССР, набережную Назукина и на объекты общего пользования, расположенные в Артиллерийской бухте. Установлено, что нормативный правовой акт департамента городского хозяйства не соответствует требованиям федерального законодательства.

Согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Севастополя, автомобильные дороги «пл.50-летия СССР» и «набережная Корнилова» относятся к дорогам общего пользования межмуниципального значения. Но горхоз ограничил передвижение там транспортных средств.

Кроме того, документ содержит коррупциогенные факторы — возможность необоснованного исключения из общего порядка для граждан и организаций, а также принятие нормативного правового акта за пределами компетенции.

Прокуратурой Севастополя руководителю департамента городского хозяйства принесен протест на указанный нормативный правовой акт, который удовлетворен.

Как уточнила «Севастопольская газета» в пресс-службе прокуратуры, это не означает, что площадь и набережную откроют для автомобилей. Просто горхоз внесет изменения в свой документ.