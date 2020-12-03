Консолевский дом на ул.Гоголя нужно учесть при доработке нового генплана

Житель Севастополя обратился к депутатам Законодательного собрания с вопросом о функциональном использовании территорий в районе улиц Гоголя, Олега Кошевого, Николая Музыки и 4-я Бастионная.

Речь идет о доме, возводимом еще с украинских времен ООО «Консоль» между улицами Гоголя и 4-я Бастионная. По словам председателя постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслава Горелова, в отношении объекта принято мировое соглашение с выполнением двух условий: здание будет не выше четырех этажей, некоторое количество квартир передадут городу.

Согласно проекту генплана, указанная территория может получить статус зоны Ж-4 — средне- и многоэтажная застройка, что противоречит приказу Минкульта об историческом поселении. На основании этого заявитель просит внести поправки в новый генплан с учетом ограничений.

Членами комитета принято решение направить обращение севастопольца в департамент архитектуры с просьбой изучить вопрос и учесть точку зрения заявителя при доработке проекта генплана и Правил землепользования и застройки.

Как сообщала пресс-служба правительства Севастополя, 19 октября на заседании комиссии по проблемным домам рассматривался вопрос по долгострою на ул.Гоголя. Застройщик — компания ООО «Консоль-Строй ЛТД», все разрешения на строительства выдавались в украинские времена.

Дом до сих пор не введен в эксплуатацию, так как застройщик нарушил требования проектной документации. На участке, предназначенном для строительства подпорной стены и телерадиоцентра, строится многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями, магазинами и паркингом. Около 40 квартир в доме уже продано.

На комиссии было решено доработать уже существующее мировое соглашение сторон с обязанностью застройщика завершить строительство подпорной стены и лестницы.