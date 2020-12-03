Хотят общественного контроля за отловом бродячих животных

Зоозащитники смогут помочь в составлении техзадания для нового контракта по отлову бродячих животных, который разрабатывает ГБУ «Парки и скверы» на 2021 год.

Такое решение стало одним из достижений заседания «круглого стола», организованного общественниками Севастополя после скандального репортажа о жестоком обращении с собаками в приюте для бездомных животных на Монастырском шоссе, 30.

В конце прошлой недели журналисты засняли там истощенных животных в неотапливаемых помещениях, а также трупы собак в грязных вольерах. Публикация вызвала негативный резонанс в городе.

Не приют, а свинарник

В течение недели зоозащитница Татьяна Дмитричева и другие волонтеры посещали приют для бездомных животных, возили туда кашу, убирали, лечили больных собак, но, осознав, что их помощь не сможет изменить ситуацию, начали писать обращения в различные инстанции и пригласили журналистов.

— Хочется что-то кардинально поменять. Начинать надо с начала. Помещение, в котором размещены животные, абсолютно к этому не приспособлено. Это бывший свинарник, — говорит Т.Дмитричева.

По ее словам, собаки размещались на холодных бетонных полах, в нарушение правил содержания животных. Помещение не убиралось, в воздухе стоял смрад. Животных плохо кормили и держали без воды. Вакцины и другие лекарства хранились ненадлежащим образом, с нарушением температурного режима. Простерилизованные и кастрированные животные возвращались обратно в грязные вольеры.

— Проблема с госотловом существует не первый год, но в этом году, на мой взгляд, произошло нечто совершенно ужасное, — комментирует ситуацию волонтер Татьяна Большакова.

По ее мнению, есть два пути решения проблемы. Первый, разобраться с тем, что произошло, найти и наказать виновных. Второй, решить, каким образом можно организовать процесс работы с бездомными животными другим способом. Хотя каким именно, волонтер пока не знает. Тем более, что на сегодняшний день в городе нет ни одного помещения, которое бы соответствовало требованиям федерального закона о содержании животных, как нет ни одного человека или организации, которая могла бы соблюсти все жесткие условия контракта.

Миссия невыполнима

На встречу с зоозащитниками начальник производственно-технического отдела ГБУ «Парки и скверы» Наталия Воейкова приехала с большим опозданием. Она сообщила, что у государственного заказчика, коим являются «Парки и скверы», к исполнителю — юридической фирме «Севастопольского центра права» — претензий нет. В период исполнения госконтракта представитель заказчика ежедневно посещал приют с целью визуальной проверки и нарушений не выявил. Кроме того, в здании, где содержатся животные, размещены четыре видеокамеры, которые фиксируют все происходящее. Документация, персональные карточки на собак, отчеты с видео- и фото-фиксацией в полном порядке и хранятся в офисе «Парков и скверов».

— Да, действительно, по результатам последней проверки, происшедшей накануне «круглого стола», трое животных находятся в состоянии истощения. Но именно истощенными они и поступили в приют, — проинформировала собравшихся Н.Воейкова.

Также она отметила, что, по ее и мнению руководства города, техническое задание на подобный вид услуги «очень сложно описать в требованиях закона» и вообще эта услуга не должна отдаваться на аутсорсинг. Городу, по мнению Н.Воейковой, необходим государственный приют, о строительстве которого «Парки и скверы» неоднократно ходатайствовали перед руководством города.

Н.Воейкова была неубедительна в своих заявлениях, на многие вопросы общественников и журналистов ответить не смогла: «впервые слышу», «никто до этого не жаловался», «я не в курсе», «надо уточнить». По поводу гибели щенков произнесла циничное: «вскрытие покажет, что случилось» и предложила не торопиться с выводами, подождать окончания проверок.

Происки конкурентов

За комментариями по исполнению контракта и о гибели животных в пункте их временного содержания «Севастопольская газета» обратилась к директору фирмы подрядчика — ООО «Севастопольский центр права» Андрею Гефтману.

Он начал с юридической стороны вопроса, заявив, что в настоящий момент проводится правовой анализ отснятого телесюжета и его распространения в сети интернет. Далее было сообщено, что нынешний скандал является продолжением работы конкурентов по дискредитации приюта и перетягиванию миллионных госконтрактов.

Комментируя страшные кадры телесюжета о «концлагере для собак», А.Гефтман заявил, что животных в приюте кормят два раза в день, а убирают с утра до обеда. Группа телевидения приехала в 9.00 утра, когда вольеры были еще не убраны. «Если бы собаки не питались, то и испражнений не было бы», — утверждает исполнитель госконтракта.

Утверждение, что собаки истощены, он назвал оценочным мнением. По мертвым щенкам проводится расследование: «Как это произошло и кто виноват, мы скоро узнаем и ничего от севастопольцев скрывать не будем. Виновные будут наказаны».

Новый приют с парком

Обсуждение проблемы за «круглым столом» проходило долго и горячо. Общественники требовали у «Парков и скверов» расторгнуть контракт с «юристами-кинологами» в одностороннем порядке, наказать виновных, найти средства в бюджете на реабилитацию замученных собак, а новый тендер на отлов бездомных животных не проводить, пока не построят современный приют.

Еще они хотят, чтобы на территории приюта был обустроен парк, площадки для проведения собачьих выставок, помещения для кинологической службы и детских кружков. Для этих целей на северном склоне Федюхиных высот общественники отыскали земельный участок с целевым назначением «сельскохозяйственная деятельность», принадлежащий частному лицу, который готов предоставить его под строительство приюта.

В итоге дискуссии было принято решение о создании экспертной комиссии для общественного контроля и предложено учредить должность общественного уполномоченного по правам животных.

Две стороны одного контракта

Нужно отметить, что Севастопольский городской приют бездомных животных работает в рамках госконтракта, заключенного между ГБУ «Парки и скверы» и ООО «Севастопольский центр права». Ответственность за его исполнение обе организации должны нести на равных.