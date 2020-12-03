Госжилнадзор отстаивает свою честь и достоинство

Одиночный пикет жительницы Гагаринского района Евгении Гордиенко, с которым она 30 ноября вышла к зданию правительства Севастополя, заметили в Госжилнадзоре и прокомментировали.

Как сообщала «Севастопольская газета», женщина в такой экстремальной форме пыталась обратить внимание главы города на конфликт жильцов дома по проспекту Античный, 64 с Управляющей компанией «ЖЭК» и Госжилнадзором. Она утверждает, что управляющая компания подделала протоколы собраний жильцов.

Уже на следующий день у здания правительства появился другой пикетчик с плакатом в поддержку Госжилнадзора. А на информационный запрос «Севастопольской газеты» Госжилнадзор представил следующее разъяснение ситуации.

«С 1.08.2020 многоквартирный жилой дом №64 по пp. Aнтичный находится в управлении ООО УК «ШИК». 27.10.2020 в aдрес Госжиднадзора Севастополя поступило заявление OOO «ЖЭК» o внесении изменений в реестр лицензий путем включения многоквартирного жилого дома №64A по пр.Античный на основании решения общего собрания. В соответствии с представленным протоколом, в собрании приняли участие собственники, обладающие более, чем 57% об общего числа голосов. По вопросу расторжения договора управления с ООО УК «ШИК» проголосовали собственники, обладающие более 90% от количества голосов собственников, принявших участие в голосовании. За выбор в качестве управляющей организации ООО «ЖЭК» — собственники, обладающие более 80% от количества голосов собственников, принявших участие в голосовании. При подсчете голосов не учитывались письменные решения собственников, которые в период рассмотрения заявления представили в Госжилнадзор Севастополя обращения, согласно которым участие в голосовании не принимали», — сообщается в ответе, подписанным заместителем начальника Госжилнадзора Владимиром Дагриджаном.

Далее утверждается, что Е.Гордиенко была ознакомлена с протоколом общего собрания собственников помещений, послужившего основанием для внесения изменений в реестр лицензий города. По информации Госжилнадзора, ей также были даны разъяснения относительно порядка обжалования протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в судебном порядке и о праве обратиться в органы прокуратуры, в случае несогласия с действиями Госжилнадзора Севастополя при внесении изменений в реестр лицензий города Севастополя в отношении названного многоквартирного дома.

«Обращения собственников помещений многоквартирного дома №64А по пр.Античный, поступившие в адрес Госжилнадзора Севастополя в период рассмотрения заявления ООО «ЖЭК» о включении указанного дома в реестр лицензий, были учтены при подсчете кворума. В связи с тем, что выявление фактов подделки официального документа и использования подложных документов устанавливаются органами внутренних дел или в судебном порядке и не входят в компетенцию Госжилнадзора, поступившая информация была направлена в ОМВД России по Гагаринскому району для проведения проверочных мероприятий и, в случае необходимости, принятия мер реагирования по результатам проверки, — информирует Госжилнадзор.

Что касается довода Е.Гордиенко о предоставлении управляющей организацией ООО «ЖЭК» фальсифицированных протоколов, то Госжилднадзор сообщает, что сведения о признании недействующими протоколы общих собраний, на основании которых многоквартирные дома включены в раздел реестра лицензии ООО «ЖЭК», в адрес Госжилнадзора Севастополя по настоящее время не поступали.

В ведомстве также ссылаются на отсутствие официальных сведений о вступлении в законную силу приговоров по уголовным делам, на которые ссылается Е.Гордиенко.

В завершении ответа Госжилнадзор сообщает о готовности подать судебный иск к Е.Гордиенко с требованием опровержения информации, не соответствующей действительности, и о защите чести и достоинства.

Дабавлено

Госжилнадзор Севастополя таки подал иск к Е.Гордиенко и к «Севастопольской газете» о защите своей чести и достоинства, требуя удалить с сайта газеты информацию о пикете. Первое слушание назначено на 10 февраля 2021 года.